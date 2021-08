Commerce: naissance du Conseil d'affaires Algérie-Ethiopie

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) et la chambre éthiopienne de Commerce ont signé, mardi, un accord pour la création du Conseil d'affaires Algérie-Ethiopie.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de signature qui s'est déroulée via visioconférence, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a appelé les opérateurs économiques algériens et éthiopiens à augmenter le volume des échanges commerciaux et à les hisser au niveau des "bonnes" relations politiques entre les deux pays.

Selon le ministre, la création du Conseil d'affaires permettra de donner "une véritable dynamique aux échanges commerciaux et aux investissements entre les deux pays", soulignant l'importance de "la profondeur africaine" pour l'Algérie et sa conviction quant au "renforcement des relations commerciales entre les deux parties au service de leurs intérêts".

Ce Conseil permettra également d'établir des partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays conformément au principe "gagnant-gagnant", a poursuivi le ministre.

M. Rezig a invité, dans ce sens, les hommes d'affaires des deux pays à effectuer, quand les conditions sanitaires le permettront, des visites mutuelles pour pouvoir concrétiser des projets qui devront consolider la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, notamment après l'entrée en vigueur de la zone de libre échange du continent africain.

Cette rencontre s'est déroulée en présence de la directrice générale de la CACI, du représentant de l'ambassadeur d'Algérie en Ethiopie, du représentant du ministère des Affaires étrangères, de l'ambassadeur d'Ethiopie en Algérie et du Secrétaire général de la Chambre éthiopienne de Commerce et d'Industrie.

