2e Prix du Président de la République de la langue et la littérature amazighes : report au 4 septembre du délai des inscriptions

Le délai de réception des candidatures en vue de participer à la deuxième édition du Prix du Président de la République de la langue et la littérature amazighes, initialement annoncé pour le 4 août, a été reporté au 4 septembre prochain, pour cause de "situation sanitaire difficile, due à la recrudescence des cas Covid-19", a annoncé mardi le Haut commissariat à l'Amazighité (HCA).

Ouvert le 27 mai dernier, le dépôt des candidatures pour participer à la deuxième session de ce prix reste donc maintenu jusqu'au 4 septembre prochain, précise dans un communiqué le Hca, qui rappelle que le règlement du concours, les conditions de participation et les modalités de candidatures sont toujours disponibles sur la plateforme du Hca, à l'adresse "arraz.hcamazighite.dz".

Institué en 2020, le Prix du Président de la République de littérature et langue amazighes a pour objectif d'encourager la recherche et la créativité en vue d'une meilleure production en langue et culture amazighes et à la valorisation des réalisations scientifiques et littéraires dans toutes les variantes linguistiques utilisées en Algérie.

Lors de la première édition, une centaine de travaux avait été retenus. Le jury, présidé par Youcef Nacib, a décidé de remettre des distinctions aux lauréats des trois premières places remportées respectivement par Yacine Meziani, Toufik Djeroud et Booukharroub Rachid, tandis que le premier prix dans la catégorie recherches sur le patrimoine culturel amazigh immatériel n’a pas été attribué alors que la deuxième place a été décrochée par le chercheur Ali Hedjaz.

La cérémonie de remise des prix de cette deuxième session aura lieu lors des festivités du nouvel an amazigh, Yennanyer, correspondant au 12 janvier de chaque année.