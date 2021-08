Ligue 1 - mise à jour : victoire de l’USMA devant la JSK (1-0)

L'USM Alger s'est imposée devant la JS Kabylie sur le score de 1 à 0, en match comptant pour la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1 de football, disputé mardi soir au stade Omar-Hamadi d'Alger.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Belkacemi (48e) pour les Rouge et Noir. A la faveur de cette victoire l'USMA (4e - 59 points) revient à trois points de la 2e place du podium de Ligue 1, occupée conjointement par l'ES Sétif et la JS Saoura.

De son côté, la JS Kabylie occupe le 7e rang avec 52 points, avec deux autres matchs en retard : vendredi à domicile face au WA Tlemcen (21h00) et en déplacement devant la lanterne rouge, la JSM Skikda, à une date qui reste à désigner.

La formation kabyle jouera également la finale de la Coupe de la Ligue face au NC Magra mardi prochain (10 août) au stade du 5-Juillet (Alger).

Classement Pts J

1 - CR Belouizdad 69 34

2 - ES Sétif 62 34

- JS Saoura 62 34

4 - USM Alger 59 34

5 - MC Oran 54 34

6 - MC Alger 53 34

7 - JS Kabylie 52 32

8 - CS Constantine 51 34

9 - Paradou AC 50 34

10 - O. Médéa 48 34

11 - RC Relizane 42 34

12 - US Biskra 40 34

- NC Magra 40 34

- AS Aïn M'lila 40 34

15 - WA Tlemcen 39 33

16 - ASO Chlef 38 34

17 - NA Hussein-Dey 37 34

18 - USM Bel-Abbès 33 34

19 - CABB Arréridj 21 34

20 - JSM Skikda 17 33