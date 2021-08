Variant Delta : la population pédiatrique n'est plus épargnée

Le variant Delta, souche de la Covid-19, «touche malheureusement de plus en plus d’enfants ». C’est ce qu’a affirmé, Mohamed Bekat Berkani, Président du Conseil national de l'ordre des médecins, lors de son intervention, mercredi, à la Radio Chaîne 3.

« A travers les variants, que nous connaissons, et les transformations virales actuelles, les enfants, présentent des atteintes graves qui malheureusement se terminent par des décès. Les services hospitaliers recensent de plus en plus d’enfants positifs aux examens de PCR », déclare-t-il.

Par ailleurs, le Professeur Kamel Djenouhat, Président de la société algérienne d'immunologie, dit que le variant Delta, «touche toutes les tranches d’âge. La population pédiatrique était épargnée au début de la pandémie. Ce n’est plus le cas, malheureusement actuellement», regrette t-il.

Le Professeur Djenouhat, fait savoir également que chez l’enfant tous les organes peuvent être touchés. «La première manifestation se présente généralement sous forme de fièvre suivie par des formes des difficultés respiratoires et digestives, avec parfois des diarrhées. », conclu-t-il.