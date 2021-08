Un protocole sanitaire spécial pour les Jeux méditerranéens Oran-2022

Un protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19 est en élaboration pour la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022 prévus du 25 juin au 5 juillet 2022 dans la capitale de l’Ouest algérien, affirme, mercredi Salim Ilès, directeur général de ces jeux.

En marge d'une campagne de vaccination des membres du Comité d'organisation des Jeux (COJM) contre Covid-19 au siège du Comité, M. Ilès a souligné qu'un protocole sanitaire spécial pour la 19e édition des JM est en cours d'élaboration et comprend divers aspects, dont l'accueil des délégations, le transport et l'hébergement au niveau du village méditerranéen, du complexe sportif et des infrastructures sportives qui accueilleront les différentes compétitions.

Il a fait savoir que près de 90 pour cent de ce protocole sanitaire a été réalisé jusqu'à présent, pour être prêt d'ici la fin du mois d’août en cours pour être soumis ensuite au ministère de la Jeunesse et des Sports et au Comité international des Jeux méditerranéens pour approbation et validation.

Le protocole sanitaire sera également présenté en octobre prochain aux chefs de délégations participantes à cette édition, a ajouté Salim Ilès, affirmant que la 19e édition des Jeux méditerranéens aura lieu à sa date prévue et dans les meilleures conditions.

Le même responsable a indiqué que l’opération de vaccination organisée mercredi, ciblant les 65 membres du Comité d'organisation des Jeux méditerranéens, est menée en coordination avec les services de la direction de la santé et de la population de la wilaya d'Oran.