Le Président Tebboune présente ses condoléances à la famille du défunt Saïd Hilmi

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Saïd Hilmi, décédé mercredi à Alger à l’âge de 82 ans des suites de complications liées au coronavirus.

"J'ai appris avec une immense affliction et tristesse la nouvelle de la disparition de l'artiste Saïd Hilmi, des suites de complications liées au coronavirus.

Nous prions Dieu, Tout Puissant, de le combler de Sa sainte Miséricorde", a écrit le Président Tebboune dans un message publié sur la page officielle Facebook de la Présidence de la République.

Et d'ajouter :"Un grand et talentueux artiste vient de nous quitter après avoir enrichi la production télévisée et cinématographique des années durant, en laissant son empreinte dans plusieurs oeuvres artistiques.

Le défunt a amplement mérité l'estime et le respect du public épris de culture et d'art dans notre pays".

"En cette douloureuse épreuve, je présente à la famille du défunt ainsi qu'à la famille artistique mes condoléances les plus attristées et mes sincères sentiments de compassion, priant Allah d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, et d'accorder aux siens patience et réconfort.

A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons", a conclu le Président Tebboune.

