La Libye et l'Italie discutent de la migration clandestine

Le chef du gouvernement de l'unité nationale en Libye, Abdul-Hamed Dbeibah a rencontré mercredi la ministre italienne de l'Intérieur Luciana Lamorgese à Tripoli, la capitale de la Libye, et a discuté avec elle de la question de la migration clandestine, a indiqué le bureau d'information du gouvernement libyen dans un communiqué.

"Mme Lamorgese a souligné la nécessité d'une communication continue avec le ministère libyen de l'Intérieur afin de coordonner un certain nombre de questions communes importantes, dont la plus importante est la migration clandestine", précise le communiqué.

M. Dbeibah a souligné la nécessité d'activer le rôle de l'Italie dans la question de la migration clandestine, et la nécessité d'une coopération sérieuse entre les deux ministères des deux pays.

"La rencontre a également permis d'aborder les événements actuels en Tunisie et leur impact sur la migration clandestine en particulier", ajoute le communiqué.

La Libye souffre de l'insécurité et du chaos qui règnent dans le pays depuis la chute de feu le dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011, une situation qui a transformé le pays du Maghreb en point de départ privilégié pour les migrants clandestins qui veulent traverser la mer Méditerranée vers les côtes européennes.

Jusqu'à présent, en 2021, plus de 19.000 migrants clandestins, dont des femmes et des enfants, ont été secourus en mer et renvoyés en Libye, tandis que 360 sont morts et 570 ont été portés disparus au large des côtes libyennes, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

