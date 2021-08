Arrivée de deux stations de production d'oxygène et plusieurs centaines de concentrateurs

Deux stations de production d'oxygène et plusieurs centaines de concentrateurs sont arrivés mercredi soir à l'aéroport international d'Alger, a annoncé ce jeudi la compagnie aérienne nationale, Air Algérie.

Selon le directeur de la communication d'Air Algérie, Amine Andaloussi, ces équipements ont été acheminés vers l'Algérie depuis l'Europe et l'Asie, via deux vols. Le premier vol a eu lieu dans la matinée, tandis que le second a été opéré dans la soirée d'hier à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger.

Les deux stations de production d'oxygène sont destinées à deux hôpitaux de l'intérieur du pays afin de les équiper pour faire face à la forte demande d'oxygène exprimée en raison de l'augmentation des cas Covid-19, ajoute le même responsable.

Concernant les concentrateurs d'oxygène, ils proviennent de dons de ressortissants algériens à l'étranger au profit des associations d'aide aux malades en Algérie, affirme M. Andaloussi qui a dans la foulée annoncé l’arrivée cet après-midi d’un lot de 300 concentrateurs d'oxygène.