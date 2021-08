Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, un appel téléphonique du président de l'Autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas qui a adressé ses remerciements à l'Algérie pour les efforts et démarches entreprises en faveur de la question palestinienne, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

APS