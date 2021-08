Décès de Noureddine Bahbouh : le Président Tebboune adresse un message de condoléances

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille et aux compagnons de l’ancien ministre et président du parti de l'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS), Noureddine Bahbouh, décédé ce vendredi.

"C’est avec un cœur résigné devant la volonté d’Allah, que j’ai appris la nouvelle du décès de l’ancien ministre et président du parti de l'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS), Noureddine Bahbouh", lit-on dans le message.

"En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons, priant Allah le Tout Puissant de prêter patience et réconfort à la famille du regretté, de le gratifier de Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis aux côtés de ceux qu’Il a comblés de Ses bienfaits. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a écrit le Président Tebboune.

