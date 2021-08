Décès de l'ancien ministre Noureddine Bahbouh

L'ancien ministre de l'Agriculture et de la Pêche, et secrétaire général de parti l'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS), Noureddine Bahbouh, est décédé vendredi à l'âge de 72 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.

Né le 24 janvier 1949 à Bordj Bou Arreridj, Noureddine Bahbouh est titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en aménagement et grands ouvrages hydrauliques et d'un diplôme de "master of sciences" dans la même spécialité.

Après avoir occupé plusieurs postes dans le secteur de l'hydraulique, le regretté a occupé notamment le poste de ministre de l'Agriculture et de la Pêche.

En 2012, il a créé le parti politique l'Union des Forces Démocratiques et Sociales-(UFDS). L'enterrement aura lieu samedi 7 août au cimetière de Ben Aknoun, à Alger, selon la même source.