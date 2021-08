Beldjoud : renforcer la vigilance au niveau local et actualiser les enquêtes épidémiologiques

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a mis l'accent, samedi, sur l'importance d'élever le niveau de vigilance au niveau local face au Covid-19 et d'actualiser en permanence les enquêtes épidémiologiques pour lutter contre l'apparition de nouveaux foyers, indique un communiqué du ministère.

Dans le cadre des réunions périodiques de coordination avec les walis, M. Beldjoud a présidé une réunion via visioconférence durant laquelle il a insisté sur "le renforcement de la vigilance au niveau local et l'actualisation des enquêtes épidémiologiques afin de lutter contre l'émergence de nouveaux foyers du virus et de maitriser les contaminations".

Le ministre a mis l'accent, en outre, sur l'impératif "contrôle efficace et qualitatif de l'opération de vaccination par la mobilisation de tous les moyens logistiques nécessaires", précise la même source.

M. Beldjoud s'était enquis à l'entame de la réunion des conditions de gestion de la situation pandémique suite au regain des contaminations au Covid-19, donnant dans ce sens aux walis de la République des instructions fermes à l'effet de "mobiliser toutes les énergies nécessaires pour la lutte contre la pandémie et l'application rigoureuse des mesures de prévention".

Par ailleurs, plusieurs dossiers de l'heure ont été passés en revue lors de cette rencontre, notamment la prochaine rentrée sociale, l'occasion pour M. Beldjoud d'appeler les walis à "réunir les conditions optimales permettant la réussite de la prochaine rentrée sociale, tout en veillant à l'application des mesures relatives au respect du protocole sanitaire".

S'agissant des incendies de forêt, le ministre a rappelé l'impératif d'assurer un "suivi rigoureux" de ce dossier dans le cadre "d'une approche proactive", mettant l'accent, par là même, sur les mesures préventives à prendre face aux risques des intempéries, et ce en prévision de l'automne.

A cet égard, M. Beldjoud a appelé à "élever le niveau de vigilance et à mobiliser tous les moyens matériels et humains pour parer à toute urgence pouvant survenir", a conclu le communiqué de l'Intérieur.

