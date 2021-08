Maroc : manifestations à Sidi Bennour après la mort d'un jeune homme immolé par le feu

Les habitants de Sidi Bennour au Maroc sont sortis, samedi soir, dans la rue pour dénoncer la "hogra" dont a été victime un jeune homme qui s'était immolé par le feu et est décédé plus tôt le matin, ont rapporté dimanche des médias locaux Le prénommé K. Yassine, 26 ans, s'était immolé par le feu le 28 juillet dernier, pour protester contre la saisie de sa charrette et sa marchandise par les autorités locales, selon les mêmes sources.

Des centaines de manifestants, habitants de Sidi Bennour, dont des jeunes, hommes et femmes, ont convergé vers le centre-ville.

Citant un proche du défunt, les médias ont rapporté qui Yassine qui subvenait aux besoins de sa famille, "est victime du manque d'emploi et du manque de médicaments".

Au Maroc, les vendeurs à la sauvette sont souvent pris pour cible par les services de sécurité.

Vers le 17 juillet, la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo documentant la saisie par les pouvoirs publics de la marchandise d'un vendeur ambulant a déclenché une vague de colère et de ressentiment parmi l'opinion publique au Maroc, où les militants sur les sites de réseaux sociaux ont exprimé leur rejet d'un tel comportement. Cet incident n'est pas nouveau au Maroc.

Le 28 octobre 2016, un commerçant poissonnier Mohcine Fikri, avait été broyé dans une benne à ordures alors qu'il tentait de s'opposer à la saisie de sa marchandise par la police.

Ce drame a été l'élément déclencheur du mouvement populaire du Rif (Hirak) qui concerne principalement la population rifaine d'Al Hoceïma, de Nador, de Berkane et de leurs régions.

APS