Afin de trouver un concentrateur près de chez soi : « SOS oxygène ! » à votre service

Aider les malades traités à domicile et qui peinent à trouver un concentrateur d’oxygène, une nouvelle plateforme dénommé « SOS Oxygène » est un guide pratique qui aide à secourir les nécessiteux via la géo-localisation des points de vente et rapprocher les demandeurs à l’agence qui leur convient.

Gravité de la situation sanitaire oblige, des ingénieux ont mis en place cette plateforme qui fonctionne via la géo-localisation pour aider, sur appel, à joindre l’acheteur d’une bouteille d’oxygène au vendeur le plus proche.

Une idée, sommes toutes, ingénieuse qui facilite l’acquisition de la bouteille du gaz vital en situation de crise comme celle qu’on a vécu ces derniers jours à l’échelle nationale.

Plus de détails dans ce reportage signé Samia Louni de la radio chaine 3 de la Radio Algérienne.