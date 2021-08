Accélérer la promulgation des textes régissant l'activité de l'audiovisuel, de la presse écrite et la déontologie de la profession

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche d'"accélérer la promulgation des textes de loi régissant l'activité de l'audiovisuel, de la presse écrite, et la déontologie de la profession", indique le communiqué du Conseil des ministres.

Présidant la réunion périodique du Conseil des ministres, le Président Tebboune a donné des instructions et des directives pour "l'accélération de la promulgation des textes de loi régissant l'activité de l'audiovisuel, de la presse écrite, et la déontologie de la profession", lit-on dans le communiqué.

Il a également ordonné de "revoir le texte organisationnel de l'Autorité de régulation de l'Audiovisuel (ARAV) de manière à lui permettre d'agir en amont et en aval".

Il s'agit aussi de "revoir l'ordre des priorités dans le domaine de la communication et oeuvrer à l'adaptation des textes de loi avec les dispositions de la Constitution de 2020 qui garantit et préserve les libertés".

Le Président Tebboune a ordonné aussi de "définir les pièces demandées dans la délivrance de l'autorisation de création des journaux, et ce conformément aux dispositions de la Constitution en matière de consécration des libertés d'expression".

Aussi, a-t-il donné des directives pour la préparation "des textes de loi pour la création d'un pôle pénal de lutte contre les crimes cybernétiques, et ce en application des décisions du dernier Haut Conseil de Sécurité".

Il est aussi question d'"oeuvrer à l'amélioration des moyens de communication avec le citoyen dans tous les domaines, et placer ce point dans les priorités de l'action gouvernementale ce qui permettra de prendre les décisions idoines et résoudre les problèmes et préoccupations du citoyen", selon la même source.

APS