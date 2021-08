Les agences commerciales d'Algérie Télécom ouvertes durant la journée du 1er Moharam 1443

Une permanence sera assurée au niveau des agences commerciales du Groupe Algérie Télécom (AT) à l'occasion du nouvel an de l'Hégire, 1er Moharam 1443, afin de "garantir la continuité des prestations et services", indique mardi un communiqué d'AT.

"Comme à l'accoutumé, durant ce jour férié, une permanence sera assurée afin de garantir la continuité des prestations et services", précise le communiqué.

Pour les wilayas du Nord du pays, les horaires de travail sont fixés de 10h00 à 15h00 au niveau des agences commerciales de Bordj El Bahri, El-Mohammadia, Hussein Dey, Aissat Idir, Ben M'hidi, Bir Mourad Rais, El-Biar, Ouled-Fayet et Sidi Abdellah dans la wilaya d'Alger, ainsi que les agences des chefs-lieux des autres wilayas du Nord.

Pour ce qui est des wilayas du Sud, la permanence sera assurée de 08h00 à 13h00 et concernera les agences des chefs-lieux, ajoute la même source.

