Covid-19: 20.000 personnes vaccinées par jour à travers 20 wilayas

Près de vingt mille (20.000) personnes sont vaccinées quotidiennement à travers 20 wilayas du pays par les équipes médicales de la Protection civile, depuis le début de la campagne de vaccination initiée par le ministère de la Santé à la mi-juillet. La Direction générale de la Protection civile a mobilisé 200 médecins pour cette opération et compte doubler le nombre de wilayas ciblées à partir de la semaine prochaine.

"Nous arrivons à vacciner entre 15.000 et 20.000 personnes par jour à travers 20 wilayas", a déclaré à l'APS le médecin, lieutenant-colonel Mohand Amar Benabdesslam, sous-directeur du secours médicalisé à la DGPC, citant à titre d'exemple que "depuis le début de la campagne de vaccination, entre 2.000 et 3.500 personnes sont vaccinées quotidiennement par notre staff médical au niveau de la capitale".

Il a précisé que la Protection civile a pris part à cette campagne de vaccination en mobilisant un important dispositif humain et matériel, suite à la demande du ministère de la Santé qui a fait part de sa volonté d'élargir l'opération en direction de la population".

M. Benabdesslam a expliqué que la Protection civile compte doubler le nombre de wilayas à partir de la semaine prochaine, soulignant que le rôle des équipes "itinérantes est d'éviter notamment aux personnes âgées de se déplacer et inciter les jeunes à se faire vacciner, à travers une campagne de sensibilisation menée par notre cellule de communication".

"Dans un premier temps, nous allions vers les quartiers les plus reculés de la capitale, avant d'élargir notre campagne vers d'autres villes du pays", a-t-il noté, ajoutant que les sites ciblés par cette opération sont "déterminés", quotidiennement, par les walis. Ces derniers, selon M. Benabdesslam, ont préféré mettre à disposition des équipes médicales mobilisées des écoles suite aux fortes températures et parfois canicule enregistrées ces derniers jours.

Le ministère de la Santé compte organiser une journée évènement pour la vaccination

Il a indiqué, dans le même cadre, que la Protection civile prévoit renforcer ses moyens humains et matériels le jour du "Big day (le grand jour)" que le ministère de la Santé compte organiser prochainement, dans le but de "cibler le maximum de personnes".

Par ailleurs, le sous-directeur du secours médicalisé à la DGPC a exprimé sa satisfaction quant au nombre important de personnes vaccinées par jour, qui au départ, se limitait uniquement, selon lui, aux personnes âgées.

"Actuellement et plus précisément depuis une semaine, nous avons constaté un engouement pour la vaccination parmi la population jeune âgée de 20 ans et plus, qui a pris conscience de l'importance de se faire vacciner pour se protéger et protéger leurs proches, notamment les personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques".

De son côté, le sous-directeur des statistiques et de l'information, le colonel Farouk Achour, a mis l'accent sur le dispositif de sensibilisation mis en place, depuis le début de la campagne de vaccination, afin d'"expliquer l'ampleur de la covid-19 et l'importance de la vaccination pour y faire face".

"Outre la campagne de sensibilisation à travers notamment les radios locales et les réseaux sociaux, nous mettons en ligne la veille, les endroits prévus pour la vaccination", a-t-il dit. Le colonel Achour a, par ailleurs, précisé que les différentes opérations menées par les staffs médicaux mobilisés sont gérés par une "cellule de gestion de l'opération de vaccination" située à l'Unité centrale d'instruction et d'intervention d'El Hamiz, Dar El Beida. "L'objectif de cette cellule est de suivre les différentes interventions menées à travers les wilayas et de régler les problèmes qui peuvent surgir", a-t-il expliqué.

APS