Blida: L'incendie de Bouguerra maitrisé à 90 %

Les efforts des services de la Protection civile de Blida déployés avec l'appui des services des forêts, pour éteindre un grand incendie qui s'est déclaré lundi dans les localités de Tesli et Tizarine dans la commune de Bouguerra, ont permis, jusqu'à présent, de le maîtriser à 90%, a-t-on appris mardi de la direction de la Protection civile.

Les services de la Protection civile de Bouguerra sont intervenus lundi pour éteindre un grand incendie de forêt qui s'est déclaré dans les localités de Tesli (route Aissaoua) et Tizarine dans la commune de Bouguerra. En raison de la propagation rapide des flammes induite par des températures très élevées, les conditions météorologiques et la nature très inflammable du couvert végétal, l'unité de Bouguerra a été renforcée par les unités de Meftah, Larabaa, Bouinane, Hammam Melouane, Souhane, Soumaa en vue de limiter la propagation des flammes dans la région nord et protéger les agglomérations et les biens des citoyens, a précisé la même source.

A cet effet, la colonne mobile de lutte contre les incendies de forêts de Blida et la colonne mobile de l'unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar Beida et les services des travaux publics ont participé à cette opération. Ces efforts ont permis de maitriser l'incendie à 90 % qui doit être circonscrit dans quelques heures, a assuré la même source.

Les mêmes services sont intervenus également lundi aux alentours de 23h dans la localité de Houdine, après que les flammes de Médéa se sont étendues aux régions adjacentes à la wilaya. L'incendie a été éteint à 2h30 par l'unité de Souhane.

Une cellule de crise, supervisée par le wali de la wilaya, a été mise en place.

APS