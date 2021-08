Lancement d'un programme international d'étude du Covid longs

La recherche sur les cas de Covid longs a fait un pas en avant jeudi avec le lancement d'une étude internationale visant à recueillir des données standardisées sur cette maladie.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Consortium international sur les infections respiratoires aiguës sévères et émergentes (ISARIC) ont annoncé le lancement d'un projet visant à rassembler des données afin de mieux cerner les caractéristiques des cas de Covid longs.

Dans une déclaration transmise par l'OMS, l'ISARIC a déclaré que le Covid long, qui reste l'un des aspects les moins bien compris de la pandémie, était une "crise sanitaire mondiale émergente".

On sait peu de choses sur les raisons pour lesquelles certaines personnes, après avoir traversé la phase aiguë de l'infection, ont du mal à se rétablir et souffrent de symptômes persistants tels que l'essoufflement, une fatigue extrême et des affections cérébrales, ainsi que des troubles cardiaques et neurologiques.

Bien qu'un "nombre significatif" de malades du Covid-19 souffrent ensuite du syndrome du Covid long, "les faits sur cette maladie sont limités et basés sur de petits nombres de patients, avec un suivi à court terme", a déclaré l'ISARIC.

"Il faut optimiser et standardiser la collecte et la communication des données cliniques entre les études (en particulier les essais cliniques) et la pratique clinique pour cette affection", ajoute l'organisation.

Ce programme de recherches commencera par une enquête auprès des personnes vivant avec un Covid long.

Près de 205 millions de cas de Coronavirus ont été enregistrés depuis l'apparition de l'épidémie en Chine en décembre 2019, selon un décompte établi à partir de sources officielles.

Le véritable chiffre, incluant les cas non enregistrés, est certainement bien plus élevé, tandis que le nombre de personnes souffrant de Covid long est tout simplement inconnu.

L'OMS a déclaré la semaine dernière qu'elle s'efforçait de mettre en place de meilleurs programmes de réadaptation pour les personnes atteintes par cette forme de la maladie.