Compétitions africaines : les Algériens connaissent leurs adversaires

Les quatre représentants algériens dans les deux compétitions africaines interclubs, à savoir, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), connaissent leurs adversaires, et ce, à l'issue du tirage au sort effectué ce vendredi au Caire (Egypte).

Dans la prestigieuse Ligue des champions, le CR Belouizdad, entamera la compétition dès le tour préliminaire, à domicile, en affrontant en match aller les Nigérians d'Akwa United. En cas de qualification, le Chabab sera opposé au vainqueur de la double confrontation entre Teungueth FC (Sénégal) et ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire).

Pour sa part, l'ES Sétif a hérité des Gambiens de Fortune FC et disputera la première manche, chez lui également. En cas de qualification, l'Aigle Noir défiera le vainqueur du FC Nouadhibou (Mauritanie) et Esae FC (Bénin).

En Coupe de la CAF, la JS Kabylie et la JS Saoura ont été exemptées du tour préliminaire.

Au premier tour, les Canaris, finalistes malheureux de la dernière édition, affrontera le vainqueur de la double confrontation entre l'AS FAR Rabat (Maroc) et Buffles FC (Bénin), tandis que les Aiglons du Sud seront opposés au vainqueur de l'ASA Concorde (Mauritanie) et l'ASCK (Togo).

La seconde manche se jouera à Tizi-Ouzou et à Béchar.

Concernant les dates des rencontres, le tour préliminaire des deux compétitions se jouera en septembre. La manche aller aura lieu entre le 10 et le 12 septembre, tandis que la manche retour est programmée entre le 17 et le 19 du même mois.

À noter enfin que le coup d'envoi de la phase de groupes sera donné en février 2022.