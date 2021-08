Lamamra appelle à davantage d'investissements turcs en Algérie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a appelé samedi à davantage d'investissements turcs en Algérie, exprimant la satisfaction des deux pays quant au rythme de leur partenariat.

A l'issue de sa rencontre avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu, qui effectue une visite de deux jours en Algérie, M. Ramtane Lamamra a déclaré "nous avons exprimé notre satisfaction de la vision ambitieuse du partenariat algéro-turc, au moment où nous estimons qu'il est nécessaire de réaliser davantage d'investissements turcs, au vu des potentialités de l'économie algérienne et des réalisations de l'économie turque".

M. Lamamra a en outre expliqué que "les nouveaux investissements peuvent être orientés vers les secteurs de l'agriculture, des mines et du tourisme, car la Turquie a une grande expérience dans ce domaine".

A ce propos, le chef de la diplomatie algérienne a dit: "nous sommes parvenus à la conviction que les orientations données par les deux Présidents, MM. Abdelmadjid Tebboune et Recep Tayyip Erdogan, lors de leur rencontre en janvier 2020, ont aidé les deux gouvernements à cristalliser les bases de ce partenariat stratégique ainsi que les objectifs fixés à chaque étape de sa mise en oeuvre".

"En dépit des contraintes imposées par la pandémie du Coronavirus, ayant empêché la réalisation de tous les objectifs ambitieux fixés par les deux présidents, je crois qu'il y a des réalisations accomplies, à l'image de celles que visitera mon homologue Cavusoglu demain à Oran", a-t-il ajouté.

Dans le domaine de la politique internationale, M. Lamamra a indiqué avoir passé en revue avec son homologue turc "un certain nombre de questions ayant trait aux crises et aux foyers de tension, au motif que l'Algérie et la Turquie souhaitent apporter des solutions et rapprocher les points de vue entre les parties en conflit, afin d'ouvrir de larges perspectives pour atteindre les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies".

"L'établissement d'un Etat indépendant de Palestine avec El-Qods pour capitale demeure le coeur battant de notre coopération, notre concertation et notre coordination dans divers fora internationaux", a-t-il soutenu.

Et de rappeler que la visite de son homologue turc "s'effectue dans une conjoncture particulière commune pour l'Algérie et l'Etat frère de Turquie, d'autant que les deux peuples font face, avec courage, à des catastrophes dans lesquelles ils ont payé un lourd tribut, et desquelles ils veulent sortir plus forts que jamais".

M. Lamamra a saisi l'occasion pour s'incliner à la mémoire des victimes des incendies et des inondations en Algérie et en Turquie, priant Dieu Tout-Puissant de les entourer de Sa Sainte miséricorde.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu avait entamé samedi une visite officielle de deux jours en Algérie, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, dans une conjoncture marquée par les incendies désastreux dans les deux pays et les inondations enregistrées en Turquie.

Cavusoglu : Convergence de vues entre l'Algérie et la Turquie sur les questions régionales et internationales

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu a affirmé de son coté "la convergence de vues entre la Turquie et l'Algérie sur les questions régionales et internationales, soulignant le rôle important de l'Algérie dans la défense des intérêts de la région".

Dans une déclaration à l'issue de la rencontre entre les deux chefs de la diplomatie,M. Cavusoglu a insisté sur "la convergence totale de vues (entre les deux pays) sur l'ensemble des questions, aussi bien régionales qu'internationales, dont nous avons évoqué aujourd'hui plusieurs d'entre elles, notamment la Libye, la Tunisie et la région du Sahel".

"Nous sommes parvenus à un accord en vue de travailler et coopérer sur toutes ces questions", a-t-il ajouté, mettant en exergue "le rôle primordial de l'Algérie dans la défense des intérêts de la région".

Le chef de la diplomatie turque a qualifié de "très fructueux" son entretien avec son homologue algérien, lors duquel ils ont évoqué divers aspects de la coopération bilatérale, ainsi que les questions régionales et internationales, outre la feuille de route inhérente aux actions, activités et réalisations à accomplir à l'avenir par les deux pays.

La première rencontre du Conseil de coopération de haut niveau, créé lors de la visite effectuée l'année passée par le président turc Recep Tayyip Erdogan en Algérie, se tiendra prochainement, a rappelé M. Cavusoglu, indiquant qu'il englobera des réunions relatives à la commission économique algéro-turque, lors desquelles plusieurs accords seront signés.

"Les investissements turcs en Algérie s'élèvent, jusqu'à présent, à 5 milliards USD, outre près de 1300 entreprises turques activant en Algérie", a-t-il précisé.

Le ministre turc a exprimé la solidarité de son pays avec l'Algérie, suite aux feux de forêts. "La Turquie et l'Algérie luttent en ce moment contre les feux de forêts...Je vous transmets un message de solidarité sincère du peuple turc et du président Recep Tayyip Erdogan", a-t-il dit.

APS