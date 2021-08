Protection civile : extinction de 33 feux de forêts dans 12 wilayas ces dernières 24 heures

Les unités de la Protection civile sont parvenues à éteindre 33 feux de forêts dans 12 wilayas ces dernières 24 heures, a indiqué dimanche un bilan de ces services.

"Les unités de la Protection civile sont parvenues, ces dernières 24 heures, à éteindre 33 feux de forêts dans 12 wilayas: Tizi Ouzou (17 incendies) et Bejaïa (03), deux (02) incendies dans chacune des wilayas de Jijel, Boumerdes et Médéa et un (01) à El Tarf, Tébessa, Skikda, Tiaret, Batna, Mila et Souk Ahras", précise-t-on de même source.

En collaboration avec les services compétents, les équipes de la Protection civile oeuvrent actuellement à éteindre "19 incendies en cours à travers 10 wilayas: Bejaïa (06), El Tarf (03) et deux (02) dans chacune des wilayas de Tizi Ouzou, Sétif et Guelma, en sus d'un (01) incendie dans chacune des wilayas d'Ain Defla, Annaba, Bouira et Skikda".

Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour circonscrire ces feux, à savoir: "7500 agents de la Protection civile, 490 camions anti-incendie, trois (03) hélicoptères du Groupement aérien de la Protection civile, cinq (05) hélicoptères de l'Armée nationale populaire (ANP) ainsi que deux (02) Canadairs de l'Union européenne (UE) et un avion bombardier d'eau (ABE) espagnol".

Les hélicoptères du Groupement aérien de la protection civile et l'ANP ont effectué "122 opérations de bombardement d'eau, 82 opérations des deux (02) Canadairs de l'UE et 08 de l'ABE espagnol à Guelma, Bouira, Tizi-Ouzou et Béjaia". APS