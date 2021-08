Coronavirus : 603 nouveaux cas, 643 guérisons et 28 décès

Six cent trois (603) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 643 guérisons et 28 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué ce dimanche le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Selon la même source, le total des cas confirmés en Algérie s'élève à 187.358 cas.

Le ministère de la Santé a fait savoir également que le nombre des décès a atteint 4.786 cas, tandis que le nombre des patients guéris est passé à 125.434.

Par ailleurs, 31 patients se trouvent actuellement en soins intensifs.

D’autre part, 21 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 12 autres ont enregistré entre 1 et 9 cas, alors que 15 autres wilayas ont recensé plus de 10 cas, conclut le communiqué.