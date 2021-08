Les incendies de forêts totalement maitrisés dans la wilaya d’El Tarf

Les unités d’intervention sont parvenues à maîtriser totalement, dans la nuit de samedi à dimanche, les incendies de forêts qui se sont déclarés dernièrement dans la wilaya d’El Tarf, a indiqué ce dimanche la conservation locale des forêts.

La circonscription totale de ces incendies a eu lieu après l’intervention samedi de deux canadairs mobilisés pour lutter contre ces incendies dans les wilayas de l’extrême Nord-est du pays, dont celle d’El Tarf, a précisé la même source qui a souligné que 42 incendies ont été enregistrés entre mercredi passé et samedi dans 11 communes de la wilaya.

Dans ce contexte, la conservation des forêts a mobilisé 120 agents, 40 véhicules et quatre bulldozers conformément au plan d’intervention élaboré en coordination avec la direction de wilaya de la Protection civile et en collaboration avec les services des communes, la direction des travaux publics en plus des éléments de l’Armée nationale populaire.

Les efforts intenses déployés ont ainsi permis de maîtriser ces feux, notamment à la faveur du soutien et de la coordination entre les wilayas d’El Tarf, Guelma et Souk Ahras qui ont contribué de circonscrire les flammes au niveau de la réserve naturelle des monts de Beni Salah.

Ces incendies ont été éteints sans déplorer aucune perte humaine, a assuré le conservateur des forêts d’El Tarf, Moundir Ounada qui a précisé que ces incendies s’étaient déclarés dans des zones forestières non habitées, faisant savoir que l’évaluation des dégâts sera effectuée ultérieurement.

APS