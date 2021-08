Lancement du projet "De notre Mémoire" sur l'histoire de l'Algérie 1830-1962

Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit a annoncé, lundi, le lancement du projet "De notre Mémoire" en coordination avec le ministère de la Communication, dans l'objectif de faire connaître l'histoire de l'Algérie de 1830 à 1962.

A l'occasion du double anniversaire de la journée du Moudjahid (20 août 1955 - 20 août 1956), le ministère a indiqué qu'il procédera à l'élaboration d'un dossier sur l'histoire de l'Algérie qui sera publié par la presse écrite au regard de son rôle central dans la communication des valeurs et des principes de la révolution du 1er Novembre et de la Mémoire nationale.

Le ministère des Moudjahidine a affirmé qu'il œuvre à travers ce projet à "préserver la Mémoire nationale et à promouvoir le sens historique auprès du lecteur pour l'accoutumer à suivre la rubrique histoire dans la presse et les médias nationaux".

Le chef du cabinet du ministère des Moudjahidine, Fouad Benslimane a déclaré que ce projet sera lancé à l'occasion de la journée du Moudjahid, ajoutant qu'une conférence "importante" sera organisée mercredi prochain après approbation du Comité national chargé de la célébration des journées et des fêtes nationales pour permettre d'exposer le programme national dans les médias et de "transmettre notre histoire glorieuse à la génération montante".

Dans le cadre des démarches du ministère à préserver et à vulgariser la Mémoire nationale, la sous-directrice du patrimoine historique et culturel du ministère, Salima Thabet a, de son côté, mis en avant "le rôle majeur" des médias dans la diffusion des principes de la guerre de libération et la consécration des fondements de la personnalité nationale auprès des générations montantes.

APS