L'ONA lance une large campagne de curage des réseaux d’assainissement

L’Office national de l’assainissement (ONA) a lancé une large campagne de curage des réseaux d’assainissement et des ouvrages annexes à travers le territoire national mobilisant à cet effet les agents d'exploitation relevant des 269 centres à travers le pays, et ce pour éviter les inondations, a indiqué mardi un communiqué de l'Office.

Cette campagne vise à prévenir les risques liés aux pluies saisonnières qui peuvent entrainer des inondations et à renforcer les opérations de curage préventif initiées par l'ONA à la fin de chaque été, a déclaré à l'APS la chargée de communication de l'ONA, Nabila Bekhouch.

L'Office mobilisera lors de cette campagne toutes ses unités et toutes les ressources humaines et matérielles pour procéder aux opérations de nettoiement et de curage des regards, des collecteurs, des réseaux d’assainissement et à l’extraction des déchets solides, a-t-elle précisé.

L'ONA recensera lors de ces opérations tous les points noirs des réseaux qui constituent des zones sensibles et favorables aux risques d'inondations, afin de les surveiller en cas d’intempéries, a-t-elle ajouté.

L'Office procédera également au contrôle des infrastructures et des stations de relevage et de traitement des eaux usagées. A cet effet, l’ONA déploiera un dispositif spécial d’intervention, pour faire face aux intempéries en mettant à la disposition des équipes concernées les moyens matériels nécessaires pour effectuer des interventions d'urgence dès la réception du bulletin météorologique spécial (BMS).

Elle a assuré que ses interventions demeurent valables durant la validité du BMS, précisant qu'un programme de travail par vacation a été mis en place au niveau des centres de l'Office.

APS