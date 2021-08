Les agissements du Maroc contre l'Algérie de plus en plus mises à nu

Les agissements du Maroc à travers sa politique d'intransigeance, de confrontation et de manœuvres dilatoires ainsi que ses intentions obscures sont de plus en plus mises à nu, a indiqué le militant des droits de l'homme, Mahrez Lamari. "La politique d'intransigeance, de confrontation, de manœuvres dilatoires du royaume du Maroc, ses intentions obscures sont maintenant de plus en plus mises à nu", a soutenu Mahrez Lamari dans une tribune transmise à l'APS, en réaction aux propos hostiles à l'Algérie tenus, depuis Rabat, par le chef de la diplomatie sioniste lors de sa visite au Maroc.

Le militant a déploré le fait que, "par la normalisation de ses relations avec son homologue, le système colonial israélien en Palestine, le royaume du Maroc et son makhzen ont poignardé le peuple palestinien dans le dos et affiché ouvertement la mission et le rôle de sous traitant exécutif à la solde de la stratégie et politique haineuse d'Israël dans la région".

Le rôle du Makhzen consiste, selon lui, à " créer un climat de tension, d'instabilité et d'insécurité en mettant en exécution des plans criminels de création de conflits internes et en encourageant et planifiant des actions subversives de déstabilisation de l'Algérie souveraine, torpiller son processus de développement, sa stabilité, sa sécurité et confiné notre peuple dans des batailles inutiles, préfabriqués initiées par la diplomatie désastreuse marocaine".

"La dérive indigne, immorale, dangereuse et aventuriste d'extrême gravité de la diplomatie marocaine contre l'Algérie se poursuit ouvertement avec arrogance et haine affichée et des attaques traitresses et lâches contre l'Algérie, les institutions nationales et les symboles en ciblant particulièrement le président de la République, l'institution militaire et l'unité nationale sacrée", a-t-il signalé.

L'ancien président du Comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), a relevé, en outre, que, "les expressions subjectives, les qualificatifs et pratiques malhonnêtes usités par le makhzen (et) la diplomatie marocaine sous la conduite de l'exécuteur chef d'orchestre instigateur, Nacer Bourita, servent les intérêts néo coloniaux de l'axe Rabat Tel-Aviv et des lobbies hostiles à l'Algérie".

Face à ce constat, M. Lamari a assuré que, "le peuple algérien, avec son armée (ANP) digne héritière de l'ALN, pilier de l'Etat, garante de la stabilité et de l'intégrité territoriale, sous la direction de M. Abdelmadjid Teboune, se déclare mobilisé afin de combattre et stopper cette dérive et démarche arrogante de cet axe Rabat Tel-Aviv qui vise ouvertement à toucher la stabilité de l'Algérie, à créer un climat de tension, d'instabilité et d'insécurité".

L'ex SG du mouvement panafricain de la jeunesse a notamment indiqué que ces menaces graves et actions subversives "exigent du peuple avec son armée populaire qu'il resserre les rangs et qu'il renforce notre cohésion et notre solidarité".

"Attaché et tirant légitimement un motif de fierté de notre formidable et glorieuse révolution de novembre 1954 qui est l'incarnation de notre idéal unitaire (...), le peuple algérien avec son armée, se déclare mobilisé et agira en toute responsabilité et sérénité pour combattre et stopper cette démarche arrogante qui vise l'unité nationale et l'intégrité territoriale de notre chère patrie", a-t-il ajouté.

Sur un autre plan, Mahrez Lamari a réitéré la détermination de l'Algérie à soutenir les causes justes, assurant "qu'aucune forme de pression ne pourrait influer sur sa détermination à continuer de soutenir les peuples opprimés palestinien et sahraoui".

"Aussi sacré que fut la révolution de novembre 1954 pour le peuple algérien, notre soutien et solidarité est et sera toujours constant, ferme envers et avec les peuples de Palestine et du Sahara occidental jusqu'à ce qu'ils puissent jouir de leurs droits nationaux légitimes", a-t-il affirmé.

Soulignant, par ailleurs, que "le peuple avec son armée, bouclier contre tous les complots, prendra ses responsabilités", Mahrez Lamari a indiqué que, "dans toutes les circonstances et tous les cas de figure et scénario probable et imaginaire, l'Algérie ne se fiera qu'à sa conscience et à la légalité internationale".

APS