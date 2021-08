L'Algérie reçoit des équipements et matériels anti-incendie de l'Etat du Koweït

L'Algérie a reçu des aides de l'Etat du Koweït consistant en des équipements et matériels de lutte contre les incendies de forêts destinés à la Protection civile. Le directeur général de la Protection civile, Boualem Boughlaf qui a présidé la réception de ces aides à l'aéroport international Houari Boumediene a exprimé "toute sa reconnaissance et gratitude aux Gouvernement et peuple koweitiens pour ces aides précieuses", soulignant que ces mécanismes et camions anti-incendie "seront directement utilisés sur le terrain en appui aux moyens importants, voire colossaux déployés par l'Etat algérien pour faire face aux incendies".

M. Boughlef a estimé que ces aides "reflètent les relations sincères et ancestrales unissant les deux pays". A cette occasion, le Dg de la Protection civile a affirmé "la maîtrise de tous les incendies, grâce à la conjugaison des efforts des différents services civiles et militaires de l'Etat et à la solidarité du peuple algérien".

Pour sa part, l'ambassadeur de l'Etat du Koweït à Alger, Mohamed Echabou a souligné que ces aides "témoignent de la solidarité de l'Etat du Koweït avec l'Algérie pour faire face à ces incendies en ces conditions climatiques difficiles", exprimant sa conviction de "la capacité de l'Algérie de surmonter cette épreuve".

