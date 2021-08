Feux de forêts : le Président Tebboune adresse un message de remerciements et de reconnaissance aux éléments de la Protection civile

Le Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune a adressé, mardi, un message aux éléments et employés de la Protection civile, dans lequel il leur a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance pour les efforts inlassables consentis à la suite des incendies ayant ravagé plusieurs wilayas du pays.

"En ces circonstances difficiles et douloureuses qu'a traversées, récemment, le pays suite aux incendies terrifiants qui ont touché plusieurs wilayas, je ne puis que vous adresser mes plus vifs remerciements et vous dire toute ma reconnaissance pour vos efforts inlassables et votre courage et dévouement face à cette catastrophe, pour venir en aide à vos frères et soeurs sinistrés et secourir les blessés et alléger leurs peines", lit-on dans le message.

S'adressant aux éléments de la Protection civile, le Président de la République a écrit: "Vous avez donné par votre mobilisation un exemple des plus éloquents en termes de sacrifice et d'acquittement de votre noble mission humanitaire.

Aux yeux de votre peuple, vous avez atteint le summum de fidélité et de loyauté, ce qui vous vaut estime, respect et considération, d'autant que vous avez fait preuve d'une bravoure inégalée en vous abreuvant aux sources des valeurs de sacrifice héritées de vos aïeux, vaillants chouhada et moudjahidine loyaux".

"Votre haut sens de professionnalisme et vos efforts méritoires dans l'accomplissement de vos missions dans les circonstances les plus dangereuses resteront gravés dans la mémoire de tout un peuple et inspireront les enfants de notre chère patrie", a-t-il souligné, ajoutant que "les mots, à eux seuls, ne sauraient décrire tous nos sentiments de gratitude et de respect, ni exprimer nos plus vifs remerciements à chacun de vous, tous grades et échelons confondus".

"Par devoir de reconnaissance, nous vous assurons, encore une fois, que nous ne ménagerons aucun effort pour la promotion de vos conditions de travail et la garantie de tous les moyens et capacités à même de vous permettre d'accomplir pleinement vos missions", a assuré le Président Tebboune.

"Ce dont vous avez fait preuve en ces circonstances difficiles dénote votre loyauté professionnelle et de votre bravoure hors pair au service de votre pays et de votre peuple, ce peuple qui se souviendra à jamais de votre élan exemplaire et de vos sacrifices incommensurables", a-t-il ajouté.

"A vous, Mesdames...Messieurs, employés du corps de la Protection civile, je vous exprime mes vifs remerciements et l'expression de ma profonde reconnaissance et gratitude", a conclu le président de la République.

APS