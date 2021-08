Alger : livraison, ce jeudi, de la station de dessalement d'eau de mer de Palm Beach

La livraison de la station de dessalement d'eau de mer de Palm Beach à la commune de Staoueli, d'une capacité de 7500 m3/jour, est prévue, ce jeudi, annoncent les services de la wilaya d'Alger. Le wali d'Alger, Youcef Chorfa a effectué, mardi, une visite de travail et d'inspection à cette station avant sa livraison officielle, lit-on dans une publication postée sur la page Facebook de la wilaya d'Alger.

La visite du wali a concerné également le projet de la station de dessalement d'eau de mer d'Ain Benian d'une capacité de 10.000 m3/jour, dont la mise en service est prévue à la fin du mois de septembre, alors que celle de Zeralda d'une capacité de 10.000 m3/jour, sera livrée à la fin du même mois.

Ces stations seront réalisées par les moyens publics nationaux et par la société COSIDER, ont fait savoir les services de la wilaya d’Alger. M. Chorfa a ordonné "l’accélération de la cadence de réalisation et le respect des délais de livraison", soulignant que ces stations contribueront à l’augmentation et au renforcement de la distribution d’eau potable au profit de la population de la capitale.

M. Chorfa était accompagné durant cette visite par le wali délégué de la circonscription administrative de Dar El Beida, celui de la circonscription de Cheraga, le directeur des ressources en eau d’Alger et le directeur de la société nationale COSIDER.

