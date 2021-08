Accidents de la circulation : 4 morts et 200 blessés ces dernières 24 heures

Quatre (04) personnes ont trouvé la mort et 200 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation routière survenus à travers plusieurs wilayas du pays au cours des dernières 24 heures, a indiqué, ce mercredi, un communiqué de la Protection civile (PC).

Par ailleurs, les plongeurs de la PC sont intervenus pour deux cas de décès par noyade en mer durant la même période, dans les willayas de Skikda et Tipaza, a ajouté la même source, notant que ses éléments sont intervenus pour l’extinction de 5 incendies urbains et industriels à Alger, Annaba, Laghouat et Ouargla.

Aucun feu de forêt n’est en cours

Concernant la lutte contre les incendies de forêts durant les dernières 24 heures, des moyens ont été engagés permettant d'éteindre 7 incendies de forêt dans 6 wilayas, à savoir Ain Defla Sétif, Jijel, Khenchela, Blida et Bejaia, a noté la même source, qui assure qu'actuellement aucun feu de forêt n’est en cours (situation arrêté à 08h00 du matin).

S'agissant de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la PC ont effectué durant les dernières 24 heures, 60 opérations de sensibilisation, à travers le territoire national, portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale.

Aussi, les unités de la PC ont effectué 65 opérations de désinfections générales à travers le territoire national, ces opérations ont touchés l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

En outre, les unités de la PC ont enregistré 3.343 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

APS