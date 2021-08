Algérie Télécoms assure une permanence dans certaines agences commerciales pour Achoura

Les usagers d'Algérie Télécoms sont informés qu'une permanence sera assurée, jeudi, jour férié coïncidant avec la fête de l'Achoura, et ce, à travers certaines agences commerciales du pays, indique mercredi un communiqué de l'entreprise.

Cette permanence vise à "garantir la continuité des prestations et services" et concernera, s'agissant de la capitale, les agences de Rouiba, Kouba, Bordj El Kiffan, Hydra, Ben M’hidi, Ain Naadja, Ben Aknoun, Cheraga et Zeralda, précise la même source.

Pour les autres wilayas, il s'agit des agences chefs-lieux, sachant que les horaires de travail seront de 10h 00 à 15 h 00.

Pour les wilayas du sud du pays, la permanence sera assurée par les agences chefs-lieux de 08h00 à 13h00, est-il ajouté.

"A travers cette organisation, Algérie Télécom réitère son engagement à assurer le confort à ses clients, mais aussi à renforcer sa stratégie de proximité afin de répondre au mieux à leurs attentes", souligne l'entreprise qui, à l'occasion de cette fête religieuse, présente "ses meilleurs vœux de santé et de prospérité à tout le peuple algérien".

APS