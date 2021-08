Année universitaire 2021-2022 : lancement des cours le 3 octobre prochain

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, mercredi, que les cours au titre de l’année universitaire 2021/2022 débuteront le 3 octobre prochain pour tous les cycles de formation. Le ministère a indiqué dans un communiqué que la reprise du travail des enseignants et des employés aura lieu le 4 septembre, alors que la finalisation des inscriptions définitives en ligne pour les nouveaux bacheliers s’effectuera du 4 au 9 septembre.

Et de préciser que les examens de rattrapage, les délibérations et les soutenances inscrites au titre de l’année universitaire 2020/2021 ainsi que la réinscription pour les anciens étudiants (deuxième et la troisième années licence, deuxième année master, écoles supérieures, sciences médicales, instituts des sciences et techniques appliquées, doctorat) et le traitement des candidatures à la première année de la formation du deuxième cycle (master), se dérouleront du 4 au 30 septembre.

Selon la même source, le lancement des cours et des activités pour les étudiants en sciences médicales inscrits en phase de formation clinique (après la troisième année) a été programmée pour le 4 septembre.

Le concours d'inscription au deuxième cycle de formation au niveau des écoles supérieures sera organisé le 21 septembre, tandis que le lancement des cours au titre de l’année universitaire 2021/2022, tous cycles confondus, y compris les première, deuxième et troisième années en sciences médicales, aura lieu le 3 octobre.

Le ministère a indiqué que "ces dates seront validées dans le cadre du protocole cadre dédié au déroulement de l’année universitaire 2021/2022 qui sera communiqué aux établissements universitaires".

