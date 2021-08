Commémoration de la création de Radio Soummam : Mohamed Baghali plaide pour le professionnalisme afin de consacrer le patriotisme dans une Algérie une et unie

Le Directeur général de la Radio Algérienne insiste sur l’importance, pour le secteur de l’Information, d’adopter les règles de professionnalisme et d’éthique, et de porter l’ensemble de ces valeurs pour consacrer le patriotisme dans une Algérie une et unie. A partir de la wilaya de Bejaïa où il s’est rendu à l’occasion de la commémoration du 25e anniversaire de la création de Radio Soummam, Mohamed Baghali a rendu hommage aux travailleurs de cette radio locale, « chère à nos cœurs ».

« La Radio de Bejaïa se trouve dans une région chère à nos cœurs, la Soummam qui a abrité le premier congrès unificateur pour organiser la guerre de libération nationale à Ifri, nous célébrons avec vous et avec l’ensemble du peuple algérien ce 20 aout la commémoration de cet évènement crucial », affirme Mohamed Baghali dans son discours.

Le DG de la Radio Algérienne a tenu à leur adresser ses félicitations, d’abord « car cette Radio fête aujourd’hui un quart de siècle, non seulement d’exercice du travail médiatique mais aussi, pour ces 25 années de lutte pour la consécration des principes de patriotisme, d’unité et de stabilité. »

En cette occasion, Mohamed Baghali souligne que « cet anniversaire coïncide cette année avec l’organisation d’une journée fil rouge, à travers les 55 stations de la Radio Algérienne, sous le thème : l’Algérie une et unie », tout en précisant que « Bejaïa a su participer à consacrer ce slogan malgré la catastrophe vécue ces derniers jours. Nous avons vu ses habitants accueillir leurs frères, venus les aider des autres wilayas. »

Le DG de la Radio Algérienne a salué l’engagement des travailleurs de Radio Soummam durant ces derniers jours pour informer et soutenir la population dans cette épreuve des incendies de forêts. « Vous étiez mobilisés 24h/24h sur le terrain et c’est avec fierté que nous avons suivi de près vos travaux. Soyez assurés de notre reconnaissance et de nos encouragement », dit-il à l’adresse des travailleurs de Radio Soummam mais aussi à l’ensemble des travailleurs des autres radios locales également mobilisés durant ces derniers jours, citant, à titre d’exemple, « Tizi Ouzou, El Taref, Ain Defla… »

Enfin, s’adressant à l’ensemble des travailleurs de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali insiste sur « l’importance de poursuivre leur mission d’accompagner les algériens en appliquant les règles professionnelles et éthiques. »