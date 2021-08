Départ d'une caravane de solidarité au profit des sinistrés des feux de forêts à El Tarf et Skikda

Une caravane de solidarité, acheminant des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques, s’est ébranlée ce jeudi à partir du siège du ministère des Moudjahidine (Alger), en direction des populations sinistrées des suites des feux de forêts dans les wilayas de Skikda et El Tarf.

Le coup d'envoi de cette caravane a été supervisé par le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebigua, en compagnie du commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, et ce à l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid célébrée le 20 août de chaque année.

Le ministre des Moudjahidine a déclaré que la célébration du double anniversaire commémorant les offensives du Nord Constantinois et la tenue du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956) "constitue une halte où nous nous inspirons des enseignements de l'élan de solidarité et de l'unité nationale dont a fait montre aujourd'hui le peuple algérien aux côtés des sinistrés des derniers incendies de forêts qui ont démasqué les criminels et les haineux de l'Algérie".

L'Etat "fera face à ces criminels par tous les moyens disponibles comme le peuple l'a fait à travers son assistance et son entraide, car cela émane des valeurs nationales héritées de la génération du Premier Novembre 1954", a-t-il soutenu.

Le ministre a également annoncé le départ, pour samedi, de deux autres caravanes similaires vers la wilaya de Bejaia sous le slogan "Caravane du congrès de la Soummam" et Skikda sous le slogan "Offensives du Nord Constantinois".

Le commandant général des SMA, M. Hamzaoui a, de son côté, affirmé que les jeunes scouts demeurent "mobilisés" pour venir en aide aux sinistrés des incendies qu'ont connu plusieurs wilayas du pays.

