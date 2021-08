Rejet de l’adhésion de l’entité sioniste à l’UA: l’Etat de Palestine salue

L'Etat de Palestine a salué la position de principe de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) qui s'est opposée à la décision unilatérale prise par la Commission de l'Union africaine d'accorder à l'entité sioniste le statut d'observateur.

"L'Etat de Palestine salue et apprécie la position de principe des chefs d'Etat et de gouvernement de la SADC qui s'opposent (à l'unanimité) à la décision unilatérale prise par la Commission de l'Union africaine d'accorder à Israël le statut d'observateur. Cette position est conforme à celles déjà exprimées par plusieurs autres Etats africains", indique un communiqué relayé, jeudi, par l'agence de presse palestinienne (WAFA).

Le communiqué souligne également que "la position de la SADC est conforme au droit international et à la longue histoire commune de solidarité et de lutte contre le colonialisme et l'oppression entre les peuples palestinien et africains. Cette ferme objection, ainsi que l'opposition d'autres Etats, serviront de rappel que l'occupation coloniale, le racisme et les violations endémiques du droit international, qui continuent de frapper la Palestine, ne doivent pas être récompensés ou tolérés".

Dans le sillage, l'Etat de Palestine exprime sa "profonde gratitude aux membres de la SADC pour leur leadership moral et politique et pour avoir honoré l'héritage de l'Afrique en matière de lutte contre colonialisme".

Dans ce contexte, la Palestine appelle tous les autres Etats africains à "rejoindre la SADC en étant le porte-drapeau de la lutte palestinienne et à diriger les efforts internationaux pour mettre fin à l'occupation coloniale et au régime d'apartheid d'Israël".

Par la même, la Palestine demande aux Etats africains d'"exiger des comptes pour les crimes d’Israël et de ne pas s’associer au projet colonial sioniste (...)" Enfin, il est indiqué dans le communiqué que "le peuple palestinien continue de respecter et apprécier le lien commun avec les peuples d'Afrique pour la liberté.

Leur soutien et leur solidarité de longue date et de principe à la lutte palestinienne contre le colonialisme, l'occupation illégale et l'apartheid sont une source d'espoir et de force que le peuple palestinien chérit".

Mercredi, 18 août, les participants au 41 ème Sommet des chefs d'Etats et de gouvernement de la SADC ont exprimé leur inquiétude et objection à la décision de la Commission de l'Union africaine d'accorder à l'entité sioniste le statut d'observateur au sein de l’organisation panafricaine. L'annonce faite par le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, fin juillet, concernant l'octroi du statut d'observateur à l'entité sioniste au sein de l'UA a été rejetée par sept délégations permanentes auprès de l'organisation panafricaine. Il s'agit de celles de l’Algérie, de l’Egypte, des îles Maurice, de Tunisie, de Djibouti, de Mauritanie et de la Libye. Ces pays ont été rejoints, par la suite, par d'autres membres de l'UA dont l'Afrique du Sud.

"Nous souhaiterions aviser la Commission de notre opposition à la décision d'ordre politique de son président, à savoir l’octroi du statut d’observateur auprès de l’UA à Israël", a relevé une note verbale, établie par les ambassades des pays opposés à la décision.

Les ambassades de Jordanie, du Koweït, du Qatar, du Yémen ainsi que la délégation de la Ligue arabe ont exprimé leur solidarité avec les sept ambassades sur cette question.

La décision a suscité, depuis, plusieurs réactions de la part des pays africains pour lesquels accorder le statut d'observateur à une puissance occupante est contraire aux principes et objectifs de l'Acte constitutif de l'Union africaine, en particulier au moment où Israël multiplie ses actes d'oppression en violation totale du droit international et au mépris des droits de l'Homme du peuple palestinien".

Par ailleurs, l'Algérie est parvenue, par voie diplomatique, à inscrire la décision du président de la Commission de l’UA, Moussa Faki à l'ordre du jour du prochain Conseil exécutif de l'UA, pour statuer sur les réserves exprimées par des Etats membres ayant rejeté l'admission de l'entité sioniste à l'UA.