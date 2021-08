Le Président Tebboune présidera dimanche une réunion du Conseil des ministres

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de nombre d'exposés relatifs à plusieurs secteurs ministériels, a indiqué samedi un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche 22 août 2021, une réunion du Conseil des ministres.

Il examinera nombre d'exposés relatifs aux secteurs de l'Intérieur et des collectivités locales, de la Justice, des Finances, du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, de l'Industrie pharmaceutique, de l'Information audiovisuelle et de la Culture", a précisé le communiqué.