Anniversaire de l'Incendie d'Al-Aqsa: la Palestine appelle à une protection internationale des lieux saints

La présidence palestinienne a appelé samedi la communauté internationale à assurer une protection des lieux saints de la ville occupée d'El Qods, à l'occasion du 52e anniversaire de l'incendie criminel de la mosquée Al-Aqsa, " Les lieux saints musulmans et chrétiens d'El Qods occupée sont toujours la cible de violations israéliennes quotidiennes, en particulier les invasions de colons et de policiers israéliens", déplore l'Autorité palestinienne dans un communiqué.

L'entité sioniste ignore toujours les résolutions de l'ONU exigeant de préserver le caractère sacré des lieux religieux, en particulier la mosquée Al-Aqsa, comme un lieu de culte musulman sacré, rappelle-t-elle, exhortant le gouvernement israélien a Il a exhorté l'entité sioniste à respecter la résolution 2334 du Conseil de sécurité, réaffirmant que les activités de colonisation israéliennes en Palestine occupée sont illégales, y compris à El Qods-Est.

De son coté, le ministère des Affaires étrangères palestinien a lancé un appel au mondes arabe et islamique, à la communauté internationale, ainsi qu'au Conseil de sécurité et à l'UNESCO, à mettre en œuvre rapidement les décisions des sommets arabes et islamiques et les résolutions de l'ONU relatives à la ville d'al Qods Occupée.

Le ministère a souligné que l'entité sioniste poursuivait son plan de judaïsation qui vise à changer le caractère historique et religieux de la ville d'El Qods et ses sanctuaires chrétiens et islamiques, la tenant entièrement responsable de l'agression continue contre El Qods et la mosquée Al-Aqsa.

Le 21 août 1969, un extrémiste juif de nationalité australienne, Michael Denis, a volontairement mis le feu à l’aile- est de la mosquée Al-Aqsa, la détruisant complètement, y compris sa chaire historique (Minbar Salaheddine).