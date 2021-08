L’ancien journaliste de l’APS Mustapha Bouchetib n’est plus

L’ancien journaliste de l’Agence Algérie presse service (APS), Mustapha Bouchetib est décédé à l’Etablissement public hospitalier moudjahid Hafid Boudjamaa de la cité El Bir de Constantine, à l’âge de 76 ans, des suites de complications dues à la Covid-19, a appris dimanche l’APS, auprès de sa famille.

Le défunt a été admis à l'hôpital après sa contamination au coronavirus avant de succomber samedi, selon la même source.

Bouchetib avait entamé sa carrière de journaliste dans les années 1970, au premier hebdomadaire sportif francophone, El-Hadef, avant de rejoindre la rédaction de l'hebdomadaire Revolution Africaine et rallier, par a suite, l’APS depuis le bureau de Constantine d’où il a été admis à la retraite en 2002.

Plume multidisciplinaire et professionnelle, ses collègues gardent du défunt l’image d’une personne aux grandes qualités humaines et morales, affable, plein d’humilité et de disponibilité.

Le défunt a été inhumé samedi, en fin d’après midi au cimetière de la cité Djebel El Ouahch.