Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, effectue aujourd’hui une visite de travail en Tunisie, en qualité d'envoyé spécial du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

" Cette visite s'inscrit dans le cadre de la volonté commune des deux pays de raffermir davantage les relations privilégiées de fraternité, de coopération et de bon voisinage et d'œuvrer à la consolidation de leur tradition de concertation et de coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun", souligne le communiqué.