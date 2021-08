La journaliste de l'APS Nadjet Fennouche n’est plus

La journaliste de l'Agence Algérie presse service (APS) du bureau de la wilaya d'El Tarf, Nadjet Fennouche, est décédée lundi en début d’après midi, à l'hôpital Besbes à l'âge de 54 ans, a-t-on appris auprès de sa famille.

La défunte, mère de trois enfants, a rejoint en 1992 le bureau régional de l'APS à Annaba en tant que traductrice avant de rallier en 2008, le bureau de l'Agence dans la wilaya d’El Tarf en tant que journaliste, où elle a fait montre de dévouement et de passion pour son métier.

Communicative et plein d’entrain, Nadjet a su, tout au long de sa carrière professionnelle, tisser des liens forts avec ses collègues et le monde de la presse.

Ayant contracté la Covid-19, la défunte avait été transférée, depuis une semaine à l'hôpital de la ville de Besbes dans la wilaya d’El Tarf et son état s’est détérioré au cours de ces deux derniers jours, selon une source médicale.

La défunte sera inhumée dans les prochaines heures dans un des cimetières d'Annaba, selon des membres de sa famille.

Le directeur général de l'Agence Algérie presse service et l'ensemble des journalistes et employés de l'Agence présentent en cette douloureuse épreuve leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de la défunte et prient Dieu de lui accorder sa sainte Miséricorde.