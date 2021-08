Une série d'entretiens au menu de la visite de M. Lamamra en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M.Ramtane Lamamra, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a effectué lundi une visite de travail en Tunisie, au cours de laquelle il été reçu en audience par le président tunisien Kais Saied, indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, "M.Lamamra a remis au président tunisien un message écrit de son frère le président Abdelmadjid Tebboune portant sur les relations de fraternité, de coopération et de solidarité renforcée entre les deux pays", souligne le communiqué.

L'audience a également donné lieu à un échange fructueux et approfondi sur la situation prévalant dans l'espace maghrébin et les perspectives de solutions pacifiques et politiques aux crises affectant la stabilité de la région, d'après la même source.

Par ailleurs, M.Lamamra s'est entretenu avec son homologue tunisien M.Othman Jerandi.

Les deux ministres ont, à cette occasion "renouvelé leur volonté commune de poursuivre les efforts en vue de consolider et de raffermir davantage les liens stratégiques qu'entretiennent les deux pays et leurs peuples frères", poursuit le ministère.

Enfin, en marge de sa visite, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a reçu, au siège de l'ambassade d'Algérie à Tunis, l'envoyé des Etats-Unis pour la Libye, l'ambassadeur Richard Norland, selon la même source.

"Les discussions ont porté sur l'évolution du processus politique mené sous l'égide des Nations unies pour la résolution de la crise libyenne et l'apport potentiellement important des pays de la région, notamment à l'occasion de la prochaine réunion ministérielle des Pays voisins de la Libye à Alger", conclut le communiqué.