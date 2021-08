L'Ethiopie veut développer ses propres réseaux sociaux

L'Ethiopie entend développer ses propres plateformes de médias sociaux, a déclaré l'agence de renseignement et de cybersécurité du pays.

L'Ethiopie souhaite être "autosuffisante" dans le domaine de ses communications, a affirmé le directeur général de l'Agence de sécurité des réseaux d'information (Insa), Shumete Gizaw.

"Le défi auquel nous sommes confrontés actuellement est que les plateformes de médias sociaux sont devenues des outils de stratégies politiques", a estimé M. Shumete dans un entretien repris par des médias.

L'Ethiopie connait depuis près d'un an dans un conflit avec les autorités régionales du Tigré, dans le nord du pays.

"Les messages éthiopiens importants et porteurs de vérité sont rapidement supprimés par Facebook et Twitter", a accusé M. Shumete.

"Ce qui est bon pour nous, c'est au minimum de développer nos propres systèmes à l'échelle nationale qui peuvent remplacer Facebook et Twitter et nous y travaillons", a-t-il indiqué sans donner plus de détail.

APS