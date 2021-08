Rupture des relations diplomatiques avec le Maroc : le Conseil de la Nation et l’APN saluent une réponse sage aux provocations du Makhzen

Le Conseil de la Nation a exprimé, mercredi, son soutien à la décision annoncée par l'Algérie concernant la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, la qualifiant de "réponse aux sorties honteuses successives, voire aux provocations envers l'Algérie", a indiqué un communiqué du Conseil.

Le bureau du Conseil de la Nation sous la présidence de Salah Goudjil, président du Conseil "soutient la décision annoncée par l'Algérie concernant la rupture des relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc", ajoute le communiqué.

"Le Conseil affirme que cette décision représente une revendication populaire qui s'identifie avec la décision politique de l'Etat algérien, sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune", a-t-on indiqué, précisant que "cette décision est la réponse la plus raisonnable, judicieuse et mature de l'Algérie qui a toujours respecté à travers les siècles, dans ses relations avec le Maroc, le principe de retenue et la dimension humaine des relations entre les deux peuples".

Cette décision "intervient en protestation contre la politique de la main empoisonnée adoptée par le Maroc et en réponse aux sorties honteuses successives, aux manoeuvres insidieuses et aux provocations envers l'Algérie, désormais multidimensionnelles et prenant de graves proportions menaçant la sécurité, l'intégrité et l'unité territoriale du pays voire sa cohésion sociale".

Le bureau du Conseil de la nation a réaffirmé "son adhésion à la démarche du président de la République visant à asseoir les fondements d'une Algérie forte respectée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et témoigne de sa fierté de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN).

L'APN salue une décision "juste et sage"

L'Assemblée populaire nationale (APN) a salué, pour sa part, dans un communiqué rendu public ce mercredi, la décision "souveraine" prise par l'Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, la qualifiant de "juste et sage".

L'APN s'est félicitée de la décision de l'Etat algérien, sous la conduite du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, soulignant qu'il s'agit d'"une décision juste venue à point nommé en ce qu'elle révèle l'étendue du complot qui cible notre peuple et l'unité de notre territoire et va jusqu'à saper tous les efforts visant à instaurer la sécurité dans la région".

Cette décision "clairvoyante, logique et objective intervient suite à un cumul de pratiques irresponsables de la part du régime du makhzen, qui n'a eu de cesse de commettre des actes hostiles explicites et d'autres voilés à l'encontre de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie et visant à susciter des tensions dans toute la région", a ajouté la même source.

La chambre basse du Parlement a également qualifié cette décision de "sage" car intervenant à la suite de dérives graves et incessantes qui ont mis à nu la face cachée de l'inimitié que le régime marocain nourrit contre l'Algérie et qui l'a amené à soutenir des mouvements terroristes séparatistes fantoches s'employant à saper les piliers de l'Etat algérien au service d'agendas révélés au grand jour.

Pour l'APN, cette décision "logique" traduit aussi "l'attachement de l'Algérie à ses principes constants et immuables, notamment s'agissant du droit des peuples à l'autodétermination et au recouvrement de leur liberté, un principe qui ne tolère aucun marchandage ni aucune pression de quelque partie que ce soit".

"Il est, somme toute, logique que l'Algérie exerce son droit de réponse face à un régime qui complote vilement contre notre pays foulant aux pieds tous les liens de fraternité et de bon voisinage et l'histoire commune de nos deux peuples", a soutenu l'institution parlementaire.

Il a rappelé à ce propos "la conspiration du régime marocain avec des forces hostiles qui tendent à asseoir leur hégémonie sur les pays, asservir les peuples, reconfigurer les cartes au mieux de leurs intérêts impérialistes et attiser les tensions, notamment après leur implication, avérée, à bruler les terres pour tenter de diviser un peuple uni par la géographie, l'histoire et de lourds sacrifices".

"Cette décision souveraine a été prise par l'Algérie qui a fait preuve de retenue face à ces pratiques et actions qui sont allées jusqu'au soutien, au financement et à la planification, d'où le rejet catégorique par notre pays de l'immixtion dans les affaires internes des autres pays et des diktats".

L'Assemblée a fait remarquer, par conséquent, "le degré de prise de conscience dont a fait montre notre peuple après avoir découvert les intentions explicites et implicites du régime marocain traduisant son hostilité éhontée", un tel constat a fait gagner au peuple algérien "davantage d'invincibilité, d'attachement à son unité et à sa patrie, en barrant la route aux ennemis", et confirme qu'il s'agit bel et bien d'un peuple "forgé par les tragédies, un peuple qui en sort à chaque fois vainqueur, uni et fort".

L'APN a, par ailleurs, exprimé "sa fierté de l'Armée populaire nationale, vaillante, protectrice des frontières et de l'intégrité de la patrie".

A noter que l'Algérie avait décidé mardi par le truchement du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, avec effet immédiat, sur la base de la série des hostilités incessantes perpétrées par le Royaume du Maroc.

APS