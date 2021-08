Pôle technologique de Sidi Abdellah: un taux d'avancement "notable" dans la réalisation

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a affirmé dans un communiqué que la cadence de réalisation du projet du pôle technologique de Sidi Abdellah (Alger) enregistre un avancement notable permettant d'accueillir les étudiants lors de la prochaine rentrée universitaire.

"Un avancement notable dans la réalisation du projet du pôle technologique Sidi Abdellah a été constaté lors de la visite du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en compagnie d'une commission technique de la wilaya d'Alger en charge de la mise en œuvre de ce projet et des cadres des œuvre universitaires et de l'administration centrale", a précisé la même source.

"L'avancement des travaux concerne les cités universitaires où l'opération de fourniture des lits et d'équipement de restauration est en cours", a ajouté la même source.

La commission s'est félicitée de l'avancement des travaux, ce qui permettra d'accueillir les étudiants lors de la rentrée universitaire dans de bonnes conditions".