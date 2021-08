Jan kubis : un cadre juridique doit être finalisé en prévision des élections de décembre

Il est important qu'un cadre juridique soit mis en place rapidement en prévision de la tenue des élections présidentielles et législatives prévues en Libye en décembre 2021, a déclaré, lundi à Alger, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Jan Kubis qui a estimé nécessaire la présence d'observateurs étrangers lors de l'organisation de ses élections.

"Le gouvernement (libyen) a pris les dispositions nécessaires pour la tenue des élections, mais nous avons besoin d'un cadre juridique. Les députés sont actuellement en train de finaliser la loi électorale et il nous reste encore très peu de temps. Je les ai invité à prendre leurs responsabilités et à ne pas perdre de temps", a déclaré Jan Kubis à l'ouverture des travaux de la réunion des pays du voisinage libyen tenue à l'initiative de l'Algérie.

"Le gouvernement d'Union nationale a dégagé le budget nécessaire à la tenue des élections, mais il est important qu’il y ait un cadre juridique le plus tôt possible", a insisté le représentant de l'ONU.

Il a estimé, en outre, que la présence d'observateurs étrangers était "importante" pour s'assurer du bon déroulement des élections, invitant les pays voisins de la Libye à désigner eux aussi des observateurs pour superviser l'opération électorale.

Sur un autre plan, l'envoyé spécial de l'ONU a invité les pays du voisinage à s'impliquer dans les efforts déployés en vue d'assurer le départ des mercenaires et des forces étrangères présents en Libye.

L'ONU "est prête à appuyer les Libyens dans le processus de désarmement, la réintégration (des combattants libyens dans les forces armées) et le retrait des combattants étrangers", a-t-il dit.

Il a également appelé à redoubler d'efforts pour impliquer les femmes et les jeunes dans les actions visant à développer le pays et à mettre fin à la traite humaine et à la migration illégale.

Des objectifs qui nécessitent, dira-t-il, l'appui de l'ONU, de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de l'Union européenne dont l'implication est "crucial".

APS