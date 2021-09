ANP: des aides acheminés depuis Tamanrasset au profit des victimes des incendies de Tizi-Ouzou

Deux avions militaires relevant des Forces aériennes ont assuré l'acheminement d'une quantité considérable d'aides (53 tonnes), offertes par des habitants de Tamanrasset aux victimes des incendies de la wilaya de Tizi-Ouzou, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre des missions humanitaires et de la consolidation du lien Armée-Nation et de l'élan de solidarité avec les victimes des zones touchées par les incendies dans la wilaya de Tizi-Ouzou, une quantité considérable d'aides, estimée à 53 tonnes, a été acheminée à bord de deux (02) avions militaires relevant des Forces aériennes", précise la même source, ajoutant que "ces aides constituées de denrées alimentaires de première nécessité, de matelas et de fournitures médicales, offerts par le Croissant rouge algérien (CRA) et l'Association socioculturelle pour le redynamisation de la société civile de Tamanrasset, ont été acheminées à partir de la Base aérienne de Tamanrasset/6ème Région militaire en direction de la Base aérienne de Boufarik/1ère RM".

"Ces aides viennent concrétiser l'élan de solidarité qui traduit la véritable volonté de cohésion entre les enfants du même pays et de la détermination du Commandement de l'Armée nationale populaire à mettre à disposition tous les moyens humains et matériels pour garantir un accompagnement indéfectible à ce genre d'initiatives humanitaires à même de consolider la cohésion entre les Algériens", ajoute le communiqué du MDN.

(APS)