Covid-19: le ministère de la Santé lance une grande campagne de vaccination du 4 au 11 septembre

En préparation de la plus grande campagne de vaccination anti-covid-19 prévue dans les trois prochains jours, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid s'est réuni, ce mercredi à Alger, avec des membres de la Direction de la Santé d'Alger et des présidents des services des Conseils médicaux et scientifiques des établissements hospitaliers de la capitale, pour débattre de la cartographie sanitaire d'Alger.

"Afin de mener à bien cette campagne qui durera jusqu'au 11 septembre courant", précise un communiqué de la tutelle, le ministre a mis l'accent sur "l'impératif de réquisitionner les personnels de la santé et de mobiliser la société civile, en coordination avec les walis, les chefs de daïra et de communes, par la mise à disposition d'un grand nombre de bus transportant des staffs médicaux et divers dispositifs utilisés dans la vaccination".

"Plus de 7,4 millions de personnes se sont faits vaccinés jusqu'à présent", a-t-il fait savoir, indiquant que cette initiative avait pour but de "parvenir à 70% de citoyens immunisés, toutes tranches d'âges confondues, d'ici la fin de l'année en cours".

"Il est primordial d'intensifier les campagnes de vaccination notamment avec la rentrée sociale", a-t-il soutenu, expliquant que "la campagne nationale sur laquelle se focalise le département de la Santé connaitra la participation des corps de l'armée et de la sûreté nationales ainsi que des éléments de la Protection civile qui interviendront par le moyen de fourgons mobiles placés au niveau des barrages fixes".

Il est tout de même nécessaire, poursuit M. Benbouzid, d'animer des opérations de sensibilisation durant cette campagne nationale, en distribuant des dépliants et en placardant des affiches à l'intérieur des bus, en sus de la couverture médiatique accompagnant une telle initiative qui portera certainement ses fruits".

Les cliniques privées impliquées

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a reçu les représentants du Bureau national du Syndicat national des praticiens libéraux, avec lesquels il a évoqué les dernières démarches administratives et logistiques relatives à l'implication des cliniques privées dans l'opération de vaccination contre le Coronavirus (Covid-19), prévue le 04 septembre en cours, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Dans le cadre des efforts du ministère visant la promotion de la campagne de vaccination anti-Covid-19, le ministre de la Santé a reçu une délégation du Bureau national du Syndicat national des praticiens libéraux, représentée par MM. Moubarak Haykel et Belbaoueb Lokman, à l'effet de "parachever les dernières démarches administratives et logistiques relatives à l'association des cliniques privées dans l'opération de vaccination, prévue le 04 septembre en cours", a précisé le communiqué.

A cette occasion, M. Benbouzid a salué "le rôle majeur" des praticiens libéraux dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, à travers la prise en charge des patients au niveau de leurs cliniques, rappelant à ce propos "les grands sacrifices" de l'armée blanche depuis l'apparition de la pandémie jusqu'à ce jour.

Le ministre a souligné en outre que la participation du secteur privé dans la campagne de vaccination se voulait "un acquis supplémentaire" pour le système sanitaire en Algérie, d'autant que l'opération de vaccination demeure "l'arme unique" pour limiter le nombre de décès dus au virus.

A cet effet, le ministre de la Santé s'est dit "optimiste" quant à la réussite de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19, et ce au vu de "la confiance placée par les citoyens en leur médecin traitant".

Dans ce sillage, le ministère de la Santé "lancera un guide au profit des médecins libéraux incluant nombre de directives administratives et techniques à même d'assurer la réussite de la campagne nationale de vaccination", a souligné le communiqué.

Ledit guide fixera une série de conditions et d'éléments nécessaires au médecin libéral en vue d'effectuer la vaccination au niveau de sa clinique, lesquels se déclinent en mesures à respecter, dont notamment "l'identification de la catégorie des médecins autorisés à pratiquer la vaccination. Il s'agit là des médecins généralistes et spécialistes agréés titulaires d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, et ce après avoir suivi une formation spécialisée".

Le guide souligne également "l'impératif de l'aménagement, au niveau du cabinet, d'un espace réservé à la vaccination, lequel devra être doté de tous les moyens nécessaires à cette opération". La prise de rendez-vous préalable est nécessaire pour les citoyens dont le nombre est fixé selon les doses disponibles au niveau de la clinique, acquises auprès des établissements publics de la santé de proximité. Tous les citoyens, âgés de plus de 18 ans, peuvent se faire vacciner au niveau de ces cliniques".

A noter que le guide inclut "les détails relatifs à la pratique de la vaccination anti-Covid-19 au niveau des cliniques privées, une opération qui intervient après l'association des pharmaciens d'officine dans une démarche qui vise à vacciner un plus grand nombre de citoyens", conclut la même source.

