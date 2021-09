L'ANIE appelle les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a appelé, ce mercredi, dans un communiqué, les citoyens non inscrits sur les listes électorales, notamment ceux âgés de 18 ans au jour du scrutin (le 27 novembre 2021), à s'inscrire au niveau de la commission communale de révision des listes électorales dans la commune de leur résidence.

L'ANIE informe les citoyennes et citoyens que "la période de révision exceptionnelle des listes électorales s'ouvrira du 5 septembre 2021 au 15 septembre 2021, suite à la signature du décret présidentiel fixant la date de la convocation du corps électoral au 27 novembre 2021 pour élire les membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW).

A cet effet, ajoute le communiqué, "les citoyens non inscrits sur les listes électorales, notamment ceux ayant dix-huit (18) ans révolus le jour du scrutin, soit le 27 novembre 2021, doivent s'inscrire au niveau de la commission communale de révision des listes électorales dans la commune de leur résidence, placée sous l'autorité de l'ANIE".

"Les électeurs ayant changé de lieu de résidence, doivent se rapprocher de la commission communale de révision des listes électorales de la nouvelle résidence pour leur réinscription, et la demande d'inscription doit être accompagnée d'un document prouvant l'identité de la personne concernée et un autre document attestant de sa résidence", a souligné la même source.

L'ANIE précise que les bureaux de la commission communale de révision des listes électorales "restent ouverts tous les jours de la semaine de neuf (9) heures du matin jusqu'à 16h30, sauf les vendredis".

Quant aux citoyennes et citoyens résidant à l'étranger et immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes, le communiqué indique qu'"ils peuvent demander leur inscription sur la liste électorale pour l'une des communes suivantes : la commune de naissance de l'intéressé, la commune du dernier domicile de l'intéressé, la commune de naissance d'un des descendants de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 57 de l'ordonnance 24-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral".

APS