L'occupation israélienne démolit le village palestinien d'Araqib pour la 192ème fois

Les autorités de l'occupation israéliennes ont démoli, jeudi, le village palestinien d'Araqib, situé dans la région du Néguev (sud), pour la 192ème fois consécutive, ont rapporté des médias.

Aziz al-Turi, membre du Comité local pour la défense d'Araqib (civile) cité par des médias, a déclaré que les autorités israéliennes "ont démoli le village d'Araqib pour la 192ème fois". Al-Turi a indiqué que la police israélienne a mis en place une barrière pour empêcher de documenter la démolition du village. Le membre du Comité local a réitéré l’intention des habitants de rebâtir leur village.

Les maisons du village d'Araqib sont construites en bois, en plastique et en tôle, et sont habitées par 22 familles. Les autorités israéliennes ont démoli le village pour la première fois, en juillet 2010, et depuis lors, il a été démoli à chaque fois qu’il a été reconstruit par ses habitants qui tiennent à rester sur leurs terres, malgré les démolitions répétées.

Selon des données historiques, le village d’Araqib a été construit pour la première fois pendant la période ottomane, sur des terres achetées par les résidents palestiniens.

